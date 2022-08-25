«Ай, хороша»: Седокова поманила сочными формами в тонкой майке с декольте

Певица похвасталась новым имиджем.
Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Анна Седокова похвасталась перед поклонниками новым образом. Экс-солистка «ВИА Гры» перекрасила свои каштановые волосы в блонд.

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Она показала прическу, опубликовав в соцсети короткое видео. В ролике Анна покрасовалась перед камерой в обтягивающем черном топе с декольте.

«Я блондинка», — написала Седокова.

Пользователи по достоинству оценили и образ, и фигуру звезды.

«Такая хорошенькая. Как юная девушка, а не мама троих детей»; «Вот это формы! Цвет волос за ними и не заметишь»; «На этом видео сложно смотреть в глаза»; «Ай, хороша! Огонь, Анечка», — высказались они.

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