«Ай, хороша»: Седокова поманила сочными формами в тонкой майке с декольте

Анна Седокова похвасталась перед поклонниками новым образом. Экс-солистка «ВИА Гры» перекрасила свои каштановые волосы в блонд.
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Она показала прическу, опубликовав в соцсети короткое видео. В ролике Анна покрасовалась перед камерой в обтягивающем черном топе с декольте.
«Я блондинка», — написала Седокова.
Пользователи по достоинству оценили и образ, и фигуру звезды.
«Такая хорошенькая. Как юная девушка, а не мама троих детей»; «Вот это формы! Цвет волос за ними и не заметишь»; «На этом видео сложно смотреть в глаза»; «Ай, хороша! Огонь, Анечка», — высказались они.