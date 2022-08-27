«Ай, какие бедра»: экс-любовница Тимати поразила роскошной фигурой в бикини

Победительница шоу «Холостяк» с Тимати Екатерина Сафарова много тренируется и строго следит за питанием, в результате чего имеет потрясающую фигуру. В новом видео модель лишний раз доказала это.
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Сафарова похвасталась своими точеными формами, надев коралловое бикини. Девушка эффектно прошлась по пляжу, томно посмотрев в камеру.
Пользователи Сети засыпали красотку комплиментами.
«Вот это кошечка»; «Девушка-гитара»; «Ай, какие бедра»; «Просто пушка»; «Как можно стать обладательницей такой фигуры? Научите»; «Талия потрясная»; «Сколько же трудов вложено в это тело», — написали они.
Напомним, Сафарова прославилась благодаря шоу «Холостяк». Именно модель из Барселоны получила в финале заветное кольцо от Тимати. После завершения проекта рэпер и модель начали встречаться, но быстро расстались.