«Ай, какие бедра»: экс-любовница Тимати поразила роскошной фигурой в бикини

Пользователи Сети засыпали красотку комплиментами.

«Вот это кошечка»; «Девушка-гитара»; «Ай, какие бедра»; «Просто пушка»; «Как можно стать обладательницей такой фигуры? Научите»; «Талия потрясная»; «Сколько же трудов вложено в это тело», — написали они.

Напомним, Сафарова прославилась благодаря шоу «Холостяк». Именно модель из Барселоны получила в финале заветное кольцо от Тимати. После завершения проекта рэпер и модель начали встречаться, но быстро расстались.