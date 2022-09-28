Авто, пешком, велосипедом, фурой: как перебрался через границу с Грузией сын Чеховой

Анфиса Чехова отправила своего сына Соломона на отдых в Грузию, к отцу Гураму Баблишвили, бывшему мужу. И все было хорошо, но обратный путь оказался непрост из-за мобилизации в России.

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Как известно, толпы мужчин устремилось из РФ в сторону Грузии, создав нереальные пробки у границы. Именно в этот момент Соломон и экс-муж Анфисы Чеховой оказались у рубежа страны. Они планировали приехать на автомобиле во Владикавказ и там пересесть на самолет до Москвы.

Гурам Баблишвили в итоге принял решение оставить машину и идти далее пешком, поскольку опасался опоздания на рейс. Но на КПП он узнал, что через границу пропускают только тех, у кого есть транспортное средство. В итоге он добыл велосипед за 15 тысяч рублей и на нем выбрался с сыном в Россию.

Далее им пришлось голосовать на дороге и добираться до аэропорта на остановившейся фуре. На самолет Гурам и Соломон все-таки опоздали. В Москву ребенок отправился следующим рейсом.