Авраам Руссо назвал главную заслугу Ларисы Гузеевой, за которую подарил ей часы за 25 тысяч долларов

52-летний Авраам Руссо спустя полгода объяснил, за какие такие заслуги он презентовал телеведущей Ларисе Гузеевой дорогущие часы. Зимой певец выступил приглашенным гостем на «Давай поженимся!», где щедро одарил звезду «Жестокого романса». Тогда артист заявил без тени смущения — аксессуар обошелся ему в 25 тысяч долларов.

«Захотелось!» — заявил Руссо в интервью Марку Андерсону. «Я увидел, что эта женщина сидит в этой программе много лет. Да, может быть, местами она и грубит, но для кого-то она милашка. Она много чего сделала для людей: познакомила, поженила. А ведь в стране 90% браков распадаются сейчас. Она достойна получить этот подарок — поэтому я взял и подарил ей очень дорогие часы», — высказался артист в подкасте «Ниче святого» для проекта «Звук».

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Ранее стало известно о планах Руссо посадить людей, которые покушались на его жизнь в нулевые. Также певец пожелал получить от обидчиков возмещения морального вреда. Артист оценил эту сумму в 5 миллионов рублей.

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