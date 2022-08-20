Авербух – честно о «Ледниковом периоде»: «Это будет официально»

Фигурист, продюсер Илья Авербух на фестивале «Таврида» в Крыму прокомментировал ситуацию вокруг «Ледникового периода», нового сезона которого так ждут поклонники грядущей осенью.

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Шоу давно полюбилось публике, но из сетки вещания на Первом канале многие развлекательные передачи пропали, и телезрители опасаются, не ждет ли любимый проект такая же участь.

Авербух ответил на вопрос о судьбе «Ледникового периода» максимально честно.