Авербух – честно о «Ледниковом периоде»: «Это будет официально»

Фигурист, продюсер Илья Авербух на фестивале «Таврида» в Крыму прокомментировал ситуацию вокруг «Ледникового периода», нового сезона которого так ждут поклонники грядущей осенью.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Шоу давно полюбилось публике, но из сетки вещания на Первом канале многие развлекательные передачи пропали, и телезрители опасаются, не ждет ли любимый проект такая же участь.
Авербух ответил на вопрос о судьбе «Ледникового периода» максимально честно.
«Когда Первый канал решит что-то сказать, это будет официально заявлено. Да, это мой проект с точки зрения вложенных сил и души. Моя компания является производителем «Ледникового периода», но решающее слово всегда за телеканалом. Потерпите, немножко осталось. Скоро вам все сообщат», - передает «Комсомольская правда» слова продюсера.