«Атлеты покалечены изнутри»: Касаткина раскритиковала методы тренировок Винер

Как отметила Касаткина, эти спортсмены не могут себя после спорта найти. «Они просто потеряны. У них куча травм и ран на душе. Возможно, даже их медали не смогут залечить травмы, поэтому ментальное здоровье очень важно», - заявила Касаткина.

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Напомним, что Ирина Винер – выдающийся советский и российский тренер по художественной гимнастике, педагог, доктор педагогических наук, профессор. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, в прошлом - вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики.