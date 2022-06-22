«Он атакует Россию»: Носов объяснил, почему считает Невзорова* предателем

Призер Олимпиады по дзюдо Дмитрий Носов в эфире программы «Эмпатия Манучи» объяснил, почему считает телеведущего Александра Невзорова* предателем.
«Для меня Невзоров* — предатель. Он побежал и попросил гражданство другой страны. Он атакует Россию. Именно те люди, которые против страны — для меня предатели».
По словам Носова, сейчас наступил финансовый и мировой кризис. «Если не решатся многие проблемы, то люди будут просто умирать. В Африке и Азии. Хлеб, пшеница и керосин сильно подорожали», — заметил Дмитрий Носов.
Напомним, что Александр Невзоров* получил украинский паспорт вместе со своей женой Лидией. Он сделал уже несколько крайне противоречивых антироссийских заявлений.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.