«Он атакует Россию»: Носов объяснил, почему считает Невзорова* предателем

По словам Носова, сейчас наступил финансовый и мировой кризис. «Если не решатся многие проблемы, то люди будут просто умирать. В Африке и Азии. Хлеб, пшеница и керосин сильно подорожали», — заметил Дмитрий Носов.

Напомним, что Александр Невзоров* получил украинский паспорт вместе со своей женой Лидией. Он сделал уже несколько крайне противоречивых антироссийских заявлений.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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