«Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали»: Губерниев высмеял Бузову

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в соцсетях высмеял певицу Ольгу Бузову.
«Ой, моя-то подруга продолжает лепить и творить! Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана, нашего, Шекспира?».
Ранее Ольга Бузова в соцсетях опубликовала цитату великого драматурга: «Как жаль, что клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду».
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
При этом за авторством цитаты Ольга Бузова упомянула некоего Уильмана Шекспира. Подписчики и некоторые звезды тут же высмеяли телеведущую за неправильное написание имени классика.