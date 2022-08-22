«Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали»: Губерниев высмеял Бузову

Телеведущая и певица допустила забавный ляп.
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в соцсетях высмеял певицу Ольгу Бузову.

«Ой, моя-то подруга продолжает лепить и творить! Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана, нашего, Шекспира?».

Ранее Ольга Бузова в соцсетях опубликовала цитату великого драматурга: «Как жаль, что клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду».

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При этом за авторством цитаты Ольга Бузова упомянула некоего Уильмана Шекспира. Подписчики и некоторые звезды тут же высмеяли телеведущую за неправильное написание имени классика.

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