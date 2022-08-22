«Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали»: Губерниев высмеял Бузову

Ранее Ольга Бузова в соцсетях опубликовала цитату великого драматурга: «Как жаль, что клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду».

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При этом за авторством цитаты Ольга Бузова упомянула некоего Уильмана Шекспира. Подписчики и некоторые звезды тут же высмеяли телеведущую за неправильное написание имени классика.