Асти ответила на сравнение с Лободой

Певицу Анну Асти в последнее время все чаще сравнивают со сбежавшей из России украинкой Светланой Лободой. Поклонники уверены, что наша артистка сможет стать новой суперзвездой.

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Однако сама Анна считает, что ничего не происходит по мановению волшебной палочки.