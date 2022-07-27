Асти ответила на сравнение с Лободой

Певицу Анну Асти в последнее время все чаще сравнивают со сбежавшей из России украинкой Светланой Лободой. Поклонники уверены, что наша артистка сможет стать новой суперзвездой.
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Однако сама Анна считает, что ничего не происходит по мановению волшебной палочки.
«То, что я в сольной карьере не хотела занимать последние ряды, — это факт. И мы над этим работали. Очевидно, что получили хороший результат», — заявила Асти в интервью Teleprogramma.pro.