Асташенок рассказал о гениальном поступке Алалыкиной на «Фабрике звезд»

По словам Асташенка, лучше всех в тот момент поступила Мария Алалыкина.

«Она отошла в стороночку, посмотрела на это все – раз на горку и встала. И стоит. Понимаешь мысль. Я тогда подумал – хорошая стратегия. Это было для меня», - заметил певец.

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Напомним, что Мария Алалыкина первой покинула группу «Фабрика». Она вышла замуж, приняла ислам и родила ребенка. Певица покинула шоу-бизнес.