Асташенок рассказал о гениальном поступке Алалыкиной на «Фабрике звезд»

Музыкант Александр Асташенок в шоу «Фабрика с Яной Чу» вспомнил, как певица Мария Алалыкина совершила гениальный поступок на «Фабрике звезд».
«Герман Сидаков у нас как-то проводил актерское мастерство. Дал задание - заберитесь на гору любыми способами. Придумайте сценку, чтобы кто-то один из вас стоял на горе. И вот все что-то копошатся, друг с другом дерутся. Друг друга сталкивают. Ля-ля-ля - три рубля».
По словам Асташенка, лучше всех в тот момент поступила Мария Алалыкина.
«Она отошла в стороночку, посмотрела на это все – раз на горку и встала. И стоит. Понимаешь мысль. Я тогда подумал – хорошая стратегия. Это было для меня», - заметил певец.
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Напомним, что Мария Алалыкина первой покинула группу «Фабрика». Она вышла замуж, приняла ислам и родила ребенка. Певица покинула шоу-бизнес.