«Ассоциируется со светом, а не со скорбью»: Гордон вспомнил, как с Леонтьевым боролся за сердце Писанки

Журналист Дмитрий Гордон в интервью Василию Голованову заявил, что звезда «Сватов» Руслана Писанка была прекрасной актрисой.
«В 2004 году вышел клип с ее участием. Мы с Валерием Леонтьевым пели украинскую песню. Это был такой гротескный клип. Я играл бандита. Валерий Яковлевич простого украинского парня. Она такую дивчину. По сюжету, собирала бананы с дерева. Ее идея, кстати, была собирать бананы. Мы боролись за ее сердце с Леонтьевым. Потом из хаты вышел ее муж-афроамериканец с маленьким ребенком. Смешной был клип».
Как заметил Гордон, Писанка лично принимала самое активное участие в разработке сценария. «Она была умным человеком. Многое понимала и хорошо читала стихи. Разносторонняя личность. Была очень популярна в то время. Она еще и вела прогноз погоды на телевидении. Своей грудью закрывала всю карту Украины. Она, конечно, ассоциируется со светом, а не со скорбью. Очень жизнерадостная была. Безмерно жаль, что так рано такой талантливый человек ушел. Когда готовилась к съемкам, ей подобрали костюм. Я лично помогал застегивать ей корсет. Несколько человек трудилось над этим, и я в том числе», - заметил Дмитрий Гордон.
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Напомним, что актриса и телеведущая Руслана Писанка ушла из жизни в Германии после продолжительной болезни. На момент смерти ей было 56 лет.