«Ассоциации детства и юности»: Жорин высказался о Шатунове

Адвокат Сергей Жорин в «Телеграм» высказался после смерти музыканта Юрия Шатунова. Он напомнил, что певец незадолго до смерти выиграл суд у продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, который долгие годы преследовал артиста, запрещая исполнять песни группы.

Сергей Жорин привел цитату Юрия Шатунова, который конфликтовал с Андреем Разиным. «Все, что пытается сделать против меня Андрей Разин, я это называю судороги предсмертные».

«Для нашего поколения песни в исполнении Шатунова - это ассоциации детства и юности. Пионерские лагеря, дискотеки, школьные годы, первая любовь. Очень жаль. Соболезнования родным», - заметил Жорин.

Напомним, что причиной смерти Юрия Шатунова стал обширный инфаркт. Музыканту на момент смерти было всего 48 лет. Юрий Шатунов пришел в группу «Ласковый май» в 1986 году. Его заметил продюсер Андрей Разин.

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