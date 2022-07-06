Асмус сделала признание о постельной сцене: «Сразу после выхода «Текста» мне было очень тяжело»

Кристина Асмус рассказала, как ее изменил обрушившийся на нее хейт после выхода на экраны фильма «Текст».

Тогда, по признанию звезды театра и кино, ей было невыносимо читать и слушать о себе все, что писалось в Сети. Но зато та история закалила Кристину Асмус.

И чтобы сейчас ни писали и ни говорили о ней, ее совершенно не задевает.

«После всего этого я даже не представляю, какие слова могут меня задеть или обидеть, и что нужно сделать хейтерам, чтобы я расстроилась. Сразу после выхода «Текста» мне было очень тяжело, но сейчас я даже могу шутить над всем этим», — призналась Кристина Асмус.

О звездах, которые подвергаются хейту, можно узнать и из нашего телеграм-канала «Звездная пыль».