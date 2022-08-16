«Асмус родила копию Гарика! Жаль, семью не уберегли»: Харламов показался на людях с подросшей дочкой, которая похожа на него как две капли

На личной страничке микроблога Гарик Харламов поделился свежим фото с дочкой Анастасией и моложавой мамой Натальей Игоревной. Шоумен очень привязан к своей наследнице, которая похожа на него как две капли воды. Ради дочери комик хотел сохранить брак с Кристиной Асмус. Об этом шептались в кулуарах, но спасти союз с красавицей актрисой резиденту «Камеди клаб» не удалось, они все-таки развелись.
Потом в Сети появились слухи о тайном романе Гарика Харламова с 28-летней Екатериной Ковальчук. Поговаривали, что юморист даже познакомил новую пассию с мамой и дочкой. Примечательно, что Кристина Асмус совсем не против того, что ее бывший муж видится с дочкой.
Гарик Харламов с дочкой Анастасией и мамой Натальей Игоревной. Фото: личный архив
«Асмус родила копию Гарика! Жаль, семью не уберегли», «Дочка точь-в-точь похожа на отца», «Когда тест на отцовство делать не надо», «Так похожа на Гарика», «Вот так бы выглядел Харлаша, будь он девочкой», «Ну просто копия!», «Двое из ларца! Одинаковых с лица», «Такая уже взрослая», «Растут детки», — стали писать фолловеры.