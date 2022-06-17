Асмус раскритиковали за внешность почитатели мамы Харламова

Как оказалось, у комика Гарика Харламова — роскошная мама по имени Наталья. Судя по тому, что артисту уже 41 год, родительнице как минимум нужно прибавлять лет 20, чтобы понять, сколько ей лет.

В этом возрасте Наталье Харламовой удалось сохранить роскошную стать, фигуру и подтянутость. Волей-неволей фолловеры стали сравнивать ее с бывшей женой Гарика.

«Мама-то попородистее Асмус будет», «Мама утерла нос Кристине», «Странно Гарик выбирает своих женщин. Обычно по маме ищут», — написали пользователи в Сети.