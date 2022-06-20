Асмус призналась в содеянном интимном при виде пожилой женщины

Кристину Асмус теперь сложно не воспринимать отдельно от ее образа в фильме «Текст».

В ленте она полностью обнажилась на камеру и показала интимные страсти столь правдоподобно, что люди до сих пор не верят, что это была просто игра. Мало того, ходят слухи, что отношения с Гариком Харламовым у нее испортились именно после этих сцен.

Впрочем, это почти не повлияло на выбор ролей Кристины Асмус. Теперь, как оказалось, она играет в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», где демонстрируют французский поцелуй между мужчиной и женщиной прямо на сцене.

Об этом Асмус рассказала в соцсетях. Увидев бабулю в числе зрителей, он схватилась за голову, заявив, что у них слишком «много трэша» для такой пожилой женщины.