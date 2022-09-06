Асмус очень расстроилась из-за заведения на нее административного дела

Как отметил Ляховский, Асмус сейчас занята на съемках. Как он заметил, адвокаты должны ходить по судам, а актрисы сниматься в кино и играть в театре, сообщает 5-tv.ru.

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Напомним, что против Кристины Асмус возбудили дело после ее неосторожных высказываний. Ей светит денежный штраф.