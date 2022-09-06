Асмус очень расстроилась из-за заведения на нее административного дела

Представитель актрисы Кристины Асмус Владимир Ляховский заявил, что его подопечная держится молодцом после возбуждения на нее административного дела.
«Если бы она была действительно виновата, то меня бы здесь не было. Она, конечно, расстроена, но держится молодцом».
Как отметил Ляховский, Асмус сейчас занята на съемках. Как он заметил, адвокаты должны ходить по судам, а актрисы сниматься в кино и играть в театре, сообщает 5-tv.ru.
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Напомним, что против Кристины Асмус возбудили дело после ее неосторожных высказываний. Ей светит денежный штраф.