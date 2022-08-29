Асмус объяснила, почему она так богата: все-таки обнаженка подействовала

Кристина Асмус, как известно, живет вместе с дочкой Настей от Гарика Харламова в шикарном доме на Рублевке. Он, как известно, достался ей после развода.
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Однако ее роскошная жизнь — не просто фантик, звезда после участия в картине «Текст», где она снялась обнаженной в интимной сцене, стала одной из самых востребованных и высокооплачиваемых артисток в России.
Об этом Кристина Асмус честно рассказала фолловерам в соцсетях.
«Все время забываю о существовании соцсетей. И много работаю. Очень много. И зарабатываю так же», — написала Кристина Асмус.