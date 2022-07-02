Асмус — о родителях: «Вся моя жизнь — это доказать что-то им»

Одна из самых ярких звезд российского кинематографа Кристина Асмус высказалась об отношениях с родителями. Прежде отец и мать актрисы грезили видеть ее в большом спорте, а потому разговоры о творческих успехах вызывают у нее некоторую досаду.

Звезда фильма «Текст» уверяет, что тема про родителей — одна из самых сложных и неприятных для нее, поскольку на заре ее карьеры ни мать, ни отец не поддержали ее. В каждом новом проекте знаменитость выкладывается больше чем на 100%, прежде всего, чтобы доказать родителям, что они зря не верили в дочь.

«Тема про родителей — моя больная. Я много раз говорила об этом, хоть и не в подробностях. Вся жизнь моя и моя профессия — это про доказать что-то им и всем людям, которые в меня не верили», — цитирует актрису «Комсомольская правда».

Ранее Кристина Асмус рассказала о пикантных вопросах от семилетней дочери.

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