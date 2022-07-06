«Ашан», «Лента» и «Магнит» снизят цены на товары до 50 процентов

Известные магазины «Ашан», «Лента» и «Магнит» подготовили для россиян приятный бонус: с 6 июля цены на некоторые категории товаров обновятся в меньшую сторону, также увеличится количество распродаж и акций.

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Ожидается, что стоимость определенных продуктов снизится от 15 до 50 процентов. Прежде всего, изменится цена на товары повседневного употребления: на крупы, овощи, фрукты, мясные и рыбные консервы.

Отмечается, что розничным гигантам удалось договориться с поставщиками о снижении расценок, в том числе из-за укрепления национальной валюты.

Ранее в Госдуме одобрили создание обязательного российского магазина приложений. Это будет отечественный аналог привычных многим Google Play и App Store.

Источник: Akket.com.