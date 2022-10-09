Арзамасова встала на скользкий лед с красавцем-мужчиной: парочка попала в объектив камеры (видео)

Поклонники Елизаветы Арзамасовой удивляются в последнее время – их любимица активно занялась своей физической формой, регулярно посещая спортзал. Актриса заметно похудела и нарастила мышечную массу. Оказалось, что все это происходит неспроста и дело связано с красавцем мужчиной-спортсменом.

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Жена Ильи Авербуха решилась во второй раз принять участие в проекте Первого канала «Ледниковый период», где ее партнером стал любимец женщин фигурист Никита Кацалапов. Спортсмен показал в личном блоге видео с тренировок в компании Елизаветы Арзамасовой, на котором они выглядели отличной парой.