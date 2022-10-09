Арзамасова встала на скользкий лед с красавцем-мужчиной: парочка попала в объектив камеры (видео)

Поклонники Елизаветы Арзамасовой удивляются в последнее время – их любимица активно занялась своей физической формой, регулярно посещая спортзал. Актриса заметно похудела и нарастила мышечную массу. Оказалось, что все это происходит неспроста и дело связано с красавцем мужчиной-спортсменом.
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Жена Ильи Авербуха решилась во второй раз принять участие в проекте Первого канала «Ледниковый период», где ее партнером стал любимец женщин фигурист Никита Кацалапов. Спортсмен показал в личном блоге видео с тренировок в компании Елизаветы Арзамасовой, на котором они выглядели отличной парой.
«Не думала, что история может повториться, но я снова вышла на скользкий лед. В паре с замечательным во всех отношениях Никитой Кацалаповым мы участвуем в ледовом шоу на 1 канале. Записи первых передач в самом разгаре. Мы тренируемся и заряжаемся на долгий марафон. Будем стараться радовать вас и удивлять. Скоро первый эфир. Мы, конечно же, волнуемся»*, - призналась Арзамасова своим фолловерам.
*Сохранены авторская стилистика, грамматика и пунктуация.