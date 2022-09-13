Арзамасова в платье миди с принтом «виши» накинула шерстяное пальто, но прогадала с грубыми ботами

Лиза Арзамасова выгулила на светском мероприятии стильный образ, сочетав в нем классику и современные тренды. Стилист Надя Иванова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro дала экспертную оценку осеннему аутфиту «папиной дочки», перечислив главные недоработки образа. Эти же ляпы, по мнению модного аналитика, допускают многие модницы. В первую очередь, речь идут о макияже и прическе, а во вторую, об аксессуарах и обуви.
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Лиза Арзамасова в классическом платье с принтом "виши" и в шерстяном пальто. Фото: личный архив
«На самом деле, глядя на этот образ целиком, мне нравится его идея. Потому что здесь есть и сдержанная классика. Образ не смотрится чрезмерно вычурным и он не выглядит старомодным, как это часто бывает в классических образах.
Здесь также есть акцент на контрастность фактур - пальто и платье сейчас в тренде, как и принт "виши". Однако важно выбирать ширину клетки в соответствии с пропорциями фигуры. Если девушка очень хрупкая, тонкая - принт должен быть более объемным. Здесь все уместно.
По поводу обуви, грубые ботинки мы можем сочетать с тяжелым пальто и классическим платьем. Главное, чтобы были такие же аксессуары - сумка такой же более грубой формы и фактуры или более смелые решения в макияже и в прическе.
В данной комбинации ботинки смотрятся тяжеловато. Прическа у Лизы романтичная. Ей больше подошел бы гладкий хвост или пучок. Еще одним дополнением могла стать сумочка-клатч из грубой кожи. Либо нашей героине стоило сменить ботинки на классические лодочки на шпильке.
Повторюсь, сам образ неплох. Однако чувствуется недоработка в макияже и прическе - они не вливаются в общий концепт образа. Что кстати часто бывает у модниц», - заверила стилист.
Справка Teleprogramma.pro
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «Культуролог моды» Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.