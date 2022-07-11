Арзамасова в бушлате дворничихи «пыхтела» в 30-градусную жару среди постиранного белья у собачьей будки

Лиза Арзамасова удивила поклонников негламурным фото, показав, что и актрисы порой выглядят на съемочной площадке так, словно они простые поварихи, дворничихи или швеи. Сама звезда «Папиных дочек» больше походила на сотрудника ЖКХ.

Возлюбленная постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха накинула на узкие плечи бушлат, в котором по Москве обычно щеголяют дворники, а на ноги натянула утепленные галоши. В таком ансамбле «папина дочка» позировала у собачьей будки среди постиранного и развешанного на веревочке белья. Многим показалось, что они вернулись во времена СССР в тихий дворик своего детства.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».