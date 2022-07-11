Арзамасова в бушлате дворничихи «пыхтела» в 30-градусную жару среди постиранного белья у собачьей будки

Лиза Арзамасова удивила поклонников негламурным фото, показав, что и актрисы порой выглядят на съемочной площадке так, словно они простые поварихи, дворничихи или швеи. Сама звезда «Папиных дочек» больше походила на сотрудника ЖКХ.
Возлюбленная постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха накинула на узкие плечи бушлат, в котором по Москве обычно щеголяют дворники, а на ноги натянула утепленные галоши. В таком ансамбле «папина дочка» позировала у собачьей будки среди постиранного и развешанного на веревочке белья. Многим показалось, что они вернулись во времена СССР в тихий дворик своего детства.
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Лиза Арзамасова в бушлате дворничихи и галошах покрасовалась у собачьей будки среди постиранного белья. Фото: личный архив
«Девчонки иногда пишут: «Вам хорошо, вас, артисток, все время наряжают красиво». Вот он — настоящий гламур съемочной площадки. Особенно приятно в +30 градусов в теплой курточке или наоборот — в легком платьице в мороз. У каждой профессии две стороны. Но с одним я согласна: хорошо. Хорошо, когда профессия дисциплинирует. А еще именно благодаря съемочным площадкам я научилась радоваться самым простым проявлениям удобства и комфорта», — отметила Лиза.