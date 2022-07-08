Арзамасова рассказала о знаменательном дне в своей жизни

Елизавета Арзамасова до последних дней беременности сопровождала своего мужа Илью Авербуха на его гастролях. А когда родился сын Левушка, актриса сделала перерыв.

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Сейчас наследнику артистки и фигуриста 10 месяцев, в августе будет годик, и Арзамасова решила, что уже может вернуться к путешествиям с супругом в его командировках.

Елизавета отправилась на гастроли с Ильей Авербухом в Сочи на сей раз вместе с сыном. Для звезды, у которой это первый ребенок, данное событие вызвало бурю эмоций.

«А у нас сегодня знаменательный день: Лев Ильич впервые в жизни совершил авиаперелет!» — поделилась важным событием в своей жизни Елизавета Арзамасова со своими поклонниками в личном блоге.

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