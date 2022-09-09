«Артисты считают себя пупами Земли»: Соседов разнес Киркорова

Недавно Филипп Киркоров сделал заявление об Алле Пугачевой. Певец отметил, что Примадонна «столько всего сделала для страны», что о ней вообще нельзя высказываться в негативном ключе.

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Слова поп-короля не понравились Сергею Соседову. Музыкальный критик подчеркнул, что в России существует свобода слова, поэтому каждый человек имеет право высказывать свое мнение.