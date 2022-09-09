«Артисты считают себя пупами Земли»: Соседов разнес Киркорова

Музыкальный критик посоветовал поп-королю «спуститься с небес на землю».
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Недавно Филипп Киркоров сделал заявление об Алле Пугачевой. Певец отметил, что Примадонна «столько всего сделала для страны», что о ней вообще нельзя высказываться в негативном ключе.

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Слова поп-короля не понравились Сергею Соседову. Музыкальный критик подчеркнул, что в России существует свобода слова, поэтому каждый человек имеет право высказывать свое мнение.

Что касается Киркорова, Соседов посоветовал ему перестать превозносить себя и коллег по шоу-бизнесу.

«Надо знать берега. Артисты считают пупами Земли, думая, что им все дозволено. Но спуститесь с небес на землю! Вы дутые воздушные шарики, которые легко проткнуть обычной вилкой», — заявил Сергей «Народным новостям».

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