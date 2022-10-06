«Артисты не должны быть неприкасаемы»: Сафронов высказался о мобилизации

Сафронов подчеркнул, что звездам не стоит требовать поблажек во время частичной мобилизации.

«Артисты — те же люди. Они должны выполнять все те же обязательства, что и другие части общества. Они не должны быть более уязвимы, но и не должны быть неприкасаемы. Все должны быть равны. Это основной принцип демократии», — подытожил Никас Степанович.