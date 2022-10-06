«Артисты не должны быть неприкасаемы»: Сафронов высказался о мобилизации

21 сентября Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В числе прочих граждан повестки получили некоторые знаменитости.
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По мнению Никаса Сафронова, артисты с достоинством должны принять сложившуюся ситуацию, чтобы показать пример поклонникам.
«Они несут определенную ответственность. Артист обязан быть примером, нести культурный код своего народа, быть со своим народом, поддерживать народ, который его воспел и дал ему такую жизнь», — поделился художник с Teleprogramma.pro.
Сафронов подчеркнул, что звездам не стоит требовать поблажек во время частичной мобилизации.
«Артисты — те же люди. Они должны выполнять все те же обязательства, что и другие части общества. Они не должны быть более уязвимы, но и не должны быть неприкасаемы. Все должны быть равны. Это основной принцип демократии», — подытожил Никас Степанович.