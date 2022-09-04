«Артистам на платят зарплату»: в Театре Ермоловой разгорается новый скандал

Художественный руководитель театра им. Ермоловой Олег Меньшиков угодил в новый скандал со своими подопечными. Вероятнее всего, артиста ждет очередное противостояние с коллегами и мучительные хождения по судам.

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Так, актриса Елена Бурханова-Калинина заявила, что артистам, чье увольнение из театра суд признал незаконным и восстановил в должности, не платят зарплату.

Ситуация не из приятных и не терпит промедления, поэтому, считает Елена, она снова пойдет в суд. Есть вероятность, что оказавшиеся в похожей ситуации коллеги поступят точно так же.

«Теперь нам (артистам, восстановленным по суду) не платят зарплату. И мы снова вынуждены обращаться в суд», — рассказала «Комсомольской правде» Бурханова-Калинина.

Ранее, напомним, из труппы Театра было уволено около 20 артистов. В суд за помощью обратились тринадцать из них. Фемида встала на сторону оставшихся без заработка актеров и вернула им рабочие места.