«Арсений - человек-эмоция»: Барановская в джинсовой куртке запечатлелась с подросшими сыновьями Аршавина

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру на ТВ. Примечательно, что после расставания с Андреем Аршавиным ей удалось попасть на работу на телеканал. Теперь она ведет не только передачи, но и концерты. Экс-возлюбленная футболиста при этом растит троих детей.
Обычно Юлия редко выходит в свет. Но для каждого появления на публике она подбирает броские наряды. Телеведущая носит тренчи, может позволить себе щеголять в мини-шортах. Она свободное время всегда посвящает детям.
На этот раз Барановская поделилась кадрами, сделанными на футбольном матче. Она в джинсовой куртке позировала с повзрослевшими сыновьями. Если Артем был серьезным, то младший Арсений то улыбался, то делал забавное лицо. Он умилил даже свою маму.
«Арсений – человек-эмоция», – написала Юлия.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что сыновья очень похожи на отца.
«Красивые какие. Юленька вы очень хорошая мама!», «Похудела, Юля, немного!? Держись!», «Какие у всех глаза», «Парни красивые, в папу все», — стали писать пользователи Сети.
Юлия Барановская с детьми. Фото: соцсети звезды