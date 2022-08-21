Арнтгольц в объятиях бывшего возлюбленного изумила публику

Два года назад Татьяна Арнтгольц вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал актер Марк Богатырев, которому она уже успела родить сына Данила.

А накануне Татьяну увидели в объятиях бывшего возлюбленного, звезды сериала «Не родись красивой» Григория Антипенко. Правда, они сыграли страсть на сцене театра в постановке «Двое на качелях». Примечательно, что Богатырев наблюдал за всем происходящим из зрительного зала.