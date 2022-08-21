Арнтгольц в объятиях бывшего возлюбленного изумила публику

Актриса замужем за Марком Богатыревым.
Татьяна Арнтгольц

Два года назад Татьяна Арнтгольц вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал актер Марк Богатырев, которому она уже успела родить сына Данила. 

А накануне Татьяну увидели в объятиях бывшего возлюбленного, звезды сериала «Не родись красивой» Григория Антипенко. Правда, они сыграли страсть на сцене театра в постановке «Двое на качелях». Примечательно, что Богатырев наблюдал за всем происходящим из зрительного зала. 

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Напомним, с Антипенко Арнтгольц встречалась после развода с актером Иваном Жидковым. Пара состояла в отношениях год, а в 2015 их роман завершился.

Григорий Антипенко и Татьяна Арнтгольц. Скриншот: соцсети

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