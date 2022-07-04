Армия вместо НХЛ: стало известно, где сейчас находится хоккеист Федотов

25-летний хоккеист Иван Федотов, экс-игрок ЦСКА Иван Федотов был задержан 1 июля по подозрению в уклонении от воинской службы. Вратаря, признанного лучшим в прошлом сезоне КХЛ, увезли в неизвестном направлении. Многие поклонники и коллеги оказались шокированы произошедшим и оставались в неведении, не догадываясь о местонахождении спортсмена.

По сообщению ТАСС, в настоящее время Иван Федотов уже в Мурманской области. С необъяснимой оперативностью хоккеиста, который еще 6 мая подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флаерз», увезли к месту службы – предположительно, долг Родине призер Олимпийских игр будет отдавать на Новой Земле.