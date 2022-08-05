Аризонская мечта: Клава Кока в белом лифе эффектно расположилась на яхте посреди каньона

Певица Клава Кока весь год упорно трудилась, чтобы позволить себе отдых там, где давно мечтала – в США. Звезда отправилась в Аризону, чтобы увидеть своими глазами Большой каньон.

На прогулку по Колорадо на дне каньона Клава Кока отправилась на яхте. Красавица позировала на фоне красивых пейзажей в белом комплекте, состоящем из миниатюрного топа-лифа и шортиков. Для эффектного кадра звезда красиво расположилась на яхте.

Кстати, во время своего американского трипа Кока успела заскочить к звездным эмигрантам. Группа Little Big в полном составе теперь живет в Лос-Анджелесе, и Клава показала, как они обосновались.