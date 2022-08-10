«Аристократка. Спортсменка. Красавица»: Май Абрикосов из «Дома-2» впервые показал маму

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, более известный под псевдонимом Май Абрикосов, живет в Воронежской области.
В своих соцсетях Май Абрикосов рассказывает о своей простой жизни на селе, постит небо, облака, закаты и роскошные пейзажи российской средней полосы.
На этот раз Май Абрикосов решил показать подписчикам свою маму. Он запечатлел родительницу во время прогулки с собакой. Правда, к камере женщина развернута спиной. Но тем не менее, отлично видно, что мама Мая Абрикосова стройна, подтянута. Очевидно, что она следит за своей фигурой.
«Дама с собачкой. Аристократка. Спортсменка. Красавица», — подписал кадр Май Абрикосов.
Публикацию он сопроводил хештегами «мама», «зож», «природа», «свежесть».
Мама Мая Абрикосова. Фото: соцсети