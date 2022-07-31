Арианна Гранде ответила фанатке, которая попыталась поставить ее на место

29-летняя американская певица Ариана Гранде, как и многие другие звезды, зарабатывает не только музыкой. У нее есть собственные линии одежды и косметики, куча рекламных контрактов, съемки в кино и сериалах.
Крайний альбом артистки Positions вышел в 2020 году, и с тех пор девушка выпустила только один сингл – дуэт с певцом The Weeknd.
На днях Ариана вышла в TikTok, чтобы прорекламировать свою новую линию косметики r.e.m beauty. И в комментариях под роликом одна из фанаток звезды решила сделать ей замечание.
«Пожалуйста, помните, что вы певица», - написала поклонница.
Ариана Гранде лично ответила фанатке. Фото: соцсети
Гранде лично ответила на эту придирку.
«На самом деле я никогда не чувствовала себя более комфортно в своем голосе и не чувствовала себя более похожей на певицу», - написала молодая поп-звезда.
Ариана также добавила к ответу эмодзи в виде пузырей. Очевидно, это намек на ее новую роль в кино – она сыграет добрую волшебницу Глинду в фильме-мюзикле Wicked по вселенной «Волшебника страны Оз».
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