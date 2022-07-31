Ариана Гранде ответила фанатке, которая попыталась поставить ее на место

29-летняя американская певица Ариана Гранде, как и многие другие звезды, зарабатывает не только музыкой. У нее есть собственные линии одежды и косметики, куча рекламных контрактов, съемки в кино и сериалах.

Крайний альбом артистки Positions вышел в 2020 году, и с тех пор девушка выпустила только один сингл – дуэт с певцом The Weeknd.

На днях Ариана вышла в TikTok, чтобы прорекламировать свою новую линию косметики r.e.m beauty. И в комментариях под роликом одна из фанаток звезды решила сделать ей замечание.