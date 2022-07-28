Аренда за три миллиона в месяц: раскрыта правда о шикарном коттедже Джигана и Самойловой

Знаменитости не купили новый особняк и до сих пор платят ипотеку за старый.
Джиган и Оксана Самойлова: Global Look Press

Джиган и Оксана Самойлова: Global Look Press

Недавно Оксана Самойлова и Джиган похвастались новым особняком. Пара перебралась в роскошный дом в Agalarov Estate. 

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Две недели модель демонстрировала поклонникам интерьер элитного жилища в 1745 квадратных метров: огромный бассейн, территорию в 1,3 гектара с выходом к реке и собственный просторный лифт.

Однако в итоге выяснилось, что пара не купила коттедж. По информации Telegram-канала Super, шикарная недвижимость принадлежит компании Араза и Эмина Агаларовых. 

Стоимость такого дома составляет порядка миллиарда рублей, а аренда стартует от трех миллионов рублей в месяц.

Что касается старого 750-метрового особняка Джигана и Самойловой, расположенного в поселке «Шато Соверен», в 2020 году пара выставила его на продажу за 140 миллионов рублей, однако покупатель пока не нашелся. По информации издания, рэпер до сих пор платит за коттедж ипотеку.

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