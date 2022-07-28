Аренда за три миллиона в месяц: раскрыта правда о шикарном коттедже Джигана и Самойловой

Недавно Оксана Самойлова и Джиган похвастались новым особняком. Пара перебралась в роскошный дом в Agalarov Estate.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Две недели модель демонстрировала поклонникам интерьер элитного жилища в 1745 квадратных метров: огромный бассейн, территорию в 1,3 гектара с выходом к реке и собственный просторный лифт.

Однако в итоге выяснилось, что пара не купила коттедж. По информации Telegram-канала Super, шикарная недвижимость принадлежит компании Араза и Эмина Агаларовых.

Стоимость такого дома составляет порядка миллиарда рублей, а аренда стартует от трех миллионов рублей в месяц.

Что касается старого 750-метрового особняка Джигана и Самойловой, расположенного в поселке «Шато Соверен», в 2020 году пара выставила его на продажу за 140 миллионов рублей, однако покупатель пока не нашелся. По информации издания, рэпер до сих пор платит за коттедж ипотеку.