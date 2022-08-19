Аппетитные округлости: Павел Воля запечатлел раздобревшую на отдыхе в Турции Ляйсан Утяшеву в купальнике

Известная супружеская пара Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе с детьми отдыхают в Турции.
Ляйсан полностью раскрепостилась на отдыхе. В телеграм-канале бывшая гимнастка показала снимок, на котором запечатлена на шезлонге в черном купальнике и шляпке.
Судя по тени рядом, фото сделал супруг Утяшевой, Павел Воля. Под снимком Ляйсан Утяшева призналась, что во время отпуска читает книги, которые ей порекомендовали поклонники.
«Романтичное! Летнее… P.S. Благодарю за подборку книг. Взяла: «Ярмарка тщеславия», «Женщина, у которой есть план», «Кукольный дом». Вижу, что рекомендуете Александра Цыпкина. Тоже очень его люблю. Захотелось перечитать. Вы особенные», — написала под фото Ляйсан Утяшева.
Ляйсан Утяшева в купальнике. Фото: соцсети
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Поклонники сделали комплименты Ляйсан Утяшевой. Правда, дали понять, что от их глаз не укрылись изменения в фигуре спортсменки. Они отметили, что Ляйсан поправилась и стала более аппетитной.
«Вау», «Какая талия», «Атмосферно», «Очень красивая девушка на шезлонге и очень красивая атмосферная тень, прям к вам хочется», «Фото — огонь. Ничего особенного, но что-то очень магическое в нем есть», — высказались в Сети.