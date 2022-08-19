Аппетитные округлости: Павел Воля запечатлел раздобревшую на отдыхе в Турции Ляйсан Утяшеву в купальнике

Известная супружеская пара Павел Воля и Ляйсан Утяшева вместе с детьми отдыхают в Турции.

Ляйсан полностью раскрепостилась на отдыхе. В телеграм-канале бывшая гимнастка показала снимок, на котором запечатлена на шезлонге в черном купальнике и шляпке.

Судя по тени рядом, фото сделал супруг Утяшевой, Павел Воля. Под снимком Ляйсан Утяшева призналась, что во время отпуска читает книги, которые ей порекомендовали поклонники.