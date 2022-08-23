Аппетитнее Светланы: неузнаваемая Лобода показала сестру Ксению на редком кадре

Певицу Светлану Лободу практически перестали узнавать ее поклонники. Артистка сделала стрижку каре, перестала делать яркие макияж и маникюр и очень сильно похудела. Ее аппетитные некогда формы просто испарились, а одежда на артистке висит словно на вешалке.

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А вот родная сестра Светланы Лободы, Ксения, выглядит очень женственно, к тому же она обладает очень миловидным лицом и вполне может претендовать в своей семье на звание первой красавицы.

Редкое фото с ней, а также старшей дочкой Евой Светлана Лобода продемонстрировала в соцсетях, облачившись с сестрой в брючные костюмы и удобные кроссовки.