Аплодировали стоя: Максим Галкин показал, как его принимают в Израиле

Пародист Максим Галкин весь июнь дает концерты в Израиле, чтобы обеспечить семью — Аллу Пугачеву и детей Гарри и Лизу.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Лишившийся возможности зарабатывать в России Максим Галкин с первых дней июня выступает в Израиле.

Известный пародист дал уже несколько концертов. Причем Максим Галкин приезжает и в крупные, и в небольшие города Израиля.

Судя по всему, чтобы обеспечить своей семье — Алле Пугачевой и детям Гарри и Лизе — достойное существование, Максиму Галкину приходится очень много работать.

В микроблоге он периодически отчитывается о том, как проходят его концерты в Израиле. Максим Галкин публикует видео, чтобы показать — в залах на его выступлениях полный аншлаг. А зрители аплодируют стоя и не хотят его отпускать.

«Спасибо, Нес-Циона! 17.06.2022», — подписал это видео Максим Галкин.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой уехали в Израиль в конце февраля этого года. Когда звездное семейство вернется в Россию, неизвестно.

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