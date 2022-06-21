Аплодировали стоя: Максим Галкин показал, как его принимают в Израиле

Лишившийся возможности зарабатывать в России Максим Галкин с первых дней июня выступает в Израиле.
Известный пародист дал уже несколько концертов. Причем Максим Галкин приезжает и в крупные, и в небольшие города Израиля.
Судя по всему, чтобы обеспечить своей семье — Алле Пугачевой и детям Гарри и Лизе — достойное существование, Максиму Галкину приходится очень много работать.
В микроблоге он периодически отчитывается о том, как проходят его концерты в Израиле. Максим Галкин публикует видео, чтобы показать — в залах на его выступлениях полный аншлаг. А зрители аплодируют стоя и не хотят его отпускать.
«Спасибо, Нес-Циона! 17.06.2022», — подписал это видео Максим Галкин.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой уехали в Израиль в конце февраля этого года. Когда звездное семейство вернется в Россию, неизвестно.
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