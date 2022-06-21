Аплодировали стоя: Максим Галкин показал, как его принимают в Израиле

Лишившийся возможности зарабатывать в России Максим Галкин с первых дней июня выступает в Израиле.

Известный пародист дал уже несколько концертов. Причем Максим Галкин приезжает и в крупные, и в небольшие города Израиля.

Судя по всему, чтобы обеспечить своей семье — Алле Пугачевой и детям Гарри и Лизе — достойное существование, Максиму Галкину приходится очень много работать.

В микроблоге он периодически отчитывается о том, как проходят его концерты в Израиле. Максим Галкин публикует видео, чтобы показать — в залах на его выступлениях полный аншлаг. А зрители аплодируют стоя и не хотят его отпускать.