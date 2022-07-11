Апина через суд запретила исполнять песню «Бухгалтер» Джанабаевой

Певица Алена Апина через суд запретила исполнять свою песню «Бухгалтер» коллеге по творческому цеху Альбине Джанабаевой.

История началась два года назад. Тогда в программе «Три аккорда» Джанабаева перепела хит Апиной. Недавно Апина увидела выпуск программы и возмутилась «неправомерным использованием интеллектуальной собственности». Она обратилась в суд.

В итоге фемида встала на сторону Апиной. Выпуск программы «Три аккорда» заблокирован Роскомнадзором, сообщает телеграм-канал Mash.

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Напомним, что «Бухгалтер» — композиция группы «Комбинация», выпущенная на ее альбоме «Московская прописка». Оригинальная версия записана дуэтом Алены Апиной и Татьяны Ивановой.

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