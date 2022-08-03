Апексимова не смогла объяснить, почему ее дочь занята сразу в 11 постановках «Таганки»

Как отметила Апексимова, она готова отвечать на вопросы о других актерах театра. В качестве примера она привела такие фамилии, как Александра Басова, Роман Колотухин, Василий Уриевский и Павел Комаров, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что в Московском театре на Таганке открылся новый сезон. В этом году в труппе есть два новых лица. Это актеры Сергей Кирпиченок и Дарья Балабанова.