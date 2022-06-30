Анюта в нежном платье: Сергей Лазарев привел подросших дочку и сына на вечеринку

Сергей Лазарев является одним из самых популярных исполнителей в России. Он дважды ездил на «Евровидение», а также завоевал большое количество наград.

Лишь о личной жизни артист говорит очень редко. Он стал папой, но долго скрывал старшего наследника. Теперь Никите уже семь лет. А также у звезды растет дочка Анна, которой около четырех лет.