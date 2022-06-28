Аня Тейлор-Джой спровоцировала слухи о помолвке

Звезда фильмов «Сплит», «Новые мутанты» и «Варяг», а также популярных сериалов «Острые козырьки» и «Ход королевы», 26-летняя актриса Аня Тейлор-Джой подогрела слухи о своей скорой свадьбе.

Хоть девушка и не особо распространяется о своей лично жизни, ее поклонники знают, что с 2021 года она встречается с музыкантом Малкольмом Макреем. И вот, в середине июня, Аня засветилась перед папарацци с драгоценным камнем на безымянном пальце.

Несколько дней назад актриса прилетела в Австралию (где у нее проходят съемки «Безумного Макса»), совершенно не скрывая перед фотографами заветное кольцо. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Оно же цитирует актрису, что той нравится в ее 27-летнем партнере умение вести спокойную жизнь и дарить ей обычный домашний уют. Однако официально свою помолвку девушка еще не подтвердила.

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