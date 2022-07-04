«Аня — прекрасна!»: Авербух при живой жене разошелся в комплиментах молодой фигуристке

48-летний хореограф Илья Авербух с декабря 2020 года женат на 27-летней актрисе Елизавете Арзамасовой. (Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»).

Между супругами царит полное взаимопонимание и любовь, а рождение наследника Левушки только укрепило этот союз.

Однако это не мешает Илье Авербуху расточать комплименты другим красивым и еще более молодым дамам. В личном блоге он написал много теплых слов в адрес очаровательной олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

Очаровательной звезде всего 18 лет. Вместе они работают над ледовым шоу «Чемпионы», которое пройдет в Сочи с 8 июля по 7 августа.

«Замечательно поработал с Аней Щербаковой. Мы сделали очень красивый, проникновенный номер. Уверен, что зрители его обязательно оценят, даже на тренировке он выглядит сногсшибательно. Это было потрясающее совместное творчество. Аня — прекрасна!» — написал в Сети Илья Авербух.

Смотрите также: