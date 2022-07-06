«Аня, поешьте!»: изгоя Нетребко поклонники умоляют прекратить худеть

Оперная певица Анна Нетребко после своих заявлений стала изгоем для многих своих бывших поклонников. Но даже они теперь испытывают жалость к певице, которая хоть и храбрится, выглядит словно побитая собака.

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О том, что у артистки на душе кошки скребут, можно понять и по тому, что она экстремально похудела. И это при всей хлебосольности Нетребко! Теперь вместо дородной фигуры звезды почитатели певицы видят одни кожу да кости.

«Аня, поешьте!», «Хватит худеть!», «Анна, это уже слишком!» — написали фолловеры знаменитости в соцсетях.