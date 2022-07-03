Аня Левченко и Валера Блюменкранц из «Дома-2» купили квартиру годовалому сыну в Санкт-Петербурге

Наследник пары экс-участников проекта Давид стал обладателем недвижимости в Северной столице.
Валера Блюменкранц и Аня Левченко с сыном Давидом

Валера Блюменкранц и Аня Левченко с сыном Давидом. Фото: соцсети

Бывшие участники «Дома-2», супруги Аня Левченко и Валера Блюменкранц решили позаботиться о будущем сына Давида. 

Мальчику в апреле исполнился годик, и его мама и папа рассудили, что настало время приобрести для него отдельную квартиру. Таким образом, Аня и Валера удачно вложили накопленные на машину деньги.

«Купили Давиду квартиру. Друзья, не так давно мы думали о приобретении семейного автомобиля, но цены на авто сильно возросли. И посовещавшись, мы все-таки решили вложить накопленные средства в будущее нашего сына. Так что, когда наш сыночек вырастет, его ждет своя квартира в Санкт-Петербурге», - написала в микроблоге Аня Левченко.

Кстати, Давид - не единственный ребенок Валеры Блюменкранца. У молодого человека есть еще дочка Бетти от первого брака. Малышке скоро исполнится пять лет. Будет ли и ей покупать квартиру папа, неизвестно.

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