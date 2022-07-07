Антон Макарский сообщил о смерти своего деда в Израиле

Как отметил Макарский, он вместе с женой Викторией успел навестить деда в больнице Израиля. Она какое-то время провели вместе с любимым человеком. Теперь впереди прощание с близким родственником.

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Напомним, что у Антона Макарского известен не только дед, но и бабушка. Лидия Шагова-Дросман – заслуженная артистка России.

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