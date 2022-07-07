Антон Макарский сообщил о смерти своего деда в Израиле

Актер Антон Макарский в соцсетях сообщил о смерти своего любимого деда актера Михаила Каплана. На момент смерти ему шел девяностый год.
«Сегодня в 5.30 утра дедулечка ушел от нас. Народный артист России, Михаил Яковлевич Каплан всю свою жизнь прослуживший в Пензенском драматическом театре, по-настоящему любимый зрителями и всей своей огромной семьей».
Как отметил Макарский, он вместе с женой Викторией успел навестить деда в больнице Израиля. Она какое-то время провели вместе с любимым человеком. Теперь впереди прощание с близким родственником.
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Напомним, что у Антона Макарского известен не только дед, но и бабушка. Лидия Шагова-Дросман – заслуженная артистка России.