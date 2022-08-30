Антон Красовский заговорил о домашнем аресте для Аллы Пугачевой

Он опубликовал статью, в которой говорится, якобы примадонна отечественной эстрады жалеет о возвращении в родную страну.

«А обратно не получается? Домашний арест?» — задался логичным вопросом Антон Красовский.

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Напомним, что Алла Пугачева не делала каких-то громких высказываний о событиях в мире. Она обещала вернуться в Россию к новому учебному году у своих детей и свое слово сдержала.