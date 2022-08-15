Антон Богославский третьи сутки не может связаться с Ольгой Бузовой

Между тем, Богославский, а также знакомые Бузовой утверждают, что паниковать не стоит. Дело в том, что вертолет, на котором исполнительница улетела в горы благополучно вернулся. Сама Бузова, возможно, находится в отеле, но пока не выходит на связь с поклонниками, сохраняя интригу, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Ольга Бузова улетела в Сочи и отправилась в горы на вертолете на экскурсию. Она уже третьи сутки не выходит на связь со своими поклонниками.