Антигламурное направление: назван самый популярный стиль в одежде

Озвучен главный тренд сезона весна-лето 2023.
Модели на подиуме

Модели на подиуме. Фото: Global Look Press

По итогам завершившейся в Париже и других европейских столицах Недели моды, можно сделать выводы о том, что будет в тренде через полгода.

Журналист Надежда Стрелец, отсмотрев показы, сделала вывод, что в тренде будет антигламур и минимализм.

«Гранж. Еще одно антигламурное направление. Специально рваные, мятые и даже грязные вещи, не вашего размера, спущенные рукава и швы шиворот-навыворот», - отметила Надежда Стрелец в своем телеграм-канале.

Что касается главного материала сезона весна-лето 2023, то это деним. В тренде будет лаконичная одежда с акцентом на фигуру, которую уже не стоит прятать за оверсайзом.

В фаворе остается и бельевой стиль - топы, кружева, бра и корсеты.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  