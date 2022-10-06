Антигламурное направление: назван самый популярный стиль в одежде

По итогам завершившейся в Париже и других европейских столицах Недели моды, можно сделать выводы о том, что будет в тренде через полгода.
Журналист Надежда Стрелец, отсмотрев показы, сделала вывод, что в тренде будет антигламур и минимализм.
«Гранж. Еще одно антигламурное направление. Специально рваные, мятые и даже грязные вещи, не вашего размера, спущенные рукава и швы шиворот-навыворот», - отметила Надежда Стрелец в своем телеграм-канале.
Что касается главного материала сезона весна-лето 2023, то это деним. В тренде будет лаконичная одежда с акцентом на фигуру, которую уже не стоит прятать за оверсайзом.
В фаворе остается и бельевой стиль - топы, кружева, бра и корсеты.
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По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».