Аномальная температура! К какой погоде готовиться жителям центральной России

Жителей центральных регионов России предупредили об аномальной температуре воздуха с начала недели. Столбики термометров далеко перевалят за 30-градусную отметку, не оставив прохладе ни малейшего шанса.

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Учитывая планы небесной канцелярии, нельзя исключать новые температурные рекорды. По словам ведущего сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца, днем столбики термометров покажут на 8 градусов больше нормы. Ночью же температура опустится до более комфортных значений — до 15-20 градусов тепла.

Ситуация может измениться во вторник. В этот день синоптики ожидают приход холодного фронта, ливни, грозы, и как результат, падение температуры до 19-24 градусов. Среда тоже будет дождливой, но при этом возможны 22-27 тепла.

Накануне погода снова принесла неприятные сюрпризы москвичам. Только завершилась аномальная жара, как начались грозы с градом. В результате многие машины пострадали, а ливень затопил метро.